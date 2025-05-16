Galada büyük kriz yaşanmıştı! Olayın perde arkasını açıkladı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galada büyük kriz yaşanmıştı! Olayın perde arkasını açıkladı!

9 Mayıs’ta 3.sezonu yayına giren fenomen haline gelen dizinin galasında kriz yaşanmıştı. Magazin dünyasında geniş çaplı yankı uyandıran krizle ilgili Giray Altınok’tan açıklama geldi.

3.sezonu yayınlanan Prens’in galasında yapım şirketi MGX ile Max platformu arasında anlaşmazlık yaşanmıştı. Dizinin oyuncu kadrosu ve senaristleri galaya katılmadı.

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Galaya çok az sayıda kişinin katılması dikkat çekmişti. Bu konuyla ilgili Giray Altınok, Magazin Burada'ya konuştu.

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"HEPİMİZİN KALBİNİ KIRAN BİR GECE OLDU"

Ünlü oyuncu Giray Altınok, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Bazen iki tarafın da haklı, iki tarafın da haksız olduğu durumlar vardır ya, bu öyle bir şey. Bunların kendi gala sistemleri var ister istemez. Amerika'daki bütün işlerine de aşağı yukarı aynı şeyi yaptıklarını söylediler. Türkiye'de de bunu devam ettirmek istediklerini söylediler.

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Ama Prens'in galası çok geniş olmak zorunda, çünkü çok kalabalık bir ekip. Biz de geniş bir gala yapmak istedik, işin içinde çorbada tuzu olan herkes gelip birinci bölümü izlesin istedik. Bir türlü yolunu bulamadık ve zaman daraldı. Hepimizin kalbini kıran bir gece oldu. Günün sonunda hem onları hem de bizi üzen, ağzımızın tadını kaçıran bir durum yaşadık."

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