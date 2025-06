'Galaksinin Koruyucuları’nın yıldızı Chris Pratt tanınmaz halde! Yeni görünümü hayranlarını şaşkına çevirdi

'Galaksinin Koruyucuları’nın yıldızı Chris Pratt, sosyal medyada şok edici yeni görünümüyle hayranlarını şaşırttı. 45 yaşındaki oyuncu, 6 Haziran’da öğle yemeği sırasında Instagram’da sakallı, dağınık stilini paylaştı ve bunun yeni TV rolü için olduğunu belirtti.

“The Terminal List’in ikinci sezon setindeyim.” dedi Chris, Amazon Prime Video dizisinde ABD Donanması SEAL’i James Reese rolünü yeniden canlandırırken, 6 Haziran’da Instagram videosunda. “Saç ve makyaj ekibi harika bir iş çıkardı, değil mi? İnanılmazlar.”

Sahte kanlı elini göstererek, “Sana neler yaptığımı anlatmam ama ellerim kan içinde.” dedi. “Tamam mı? Ellerim kanlı.”

Chris, saç ve makyaj ekibini övmeye devam etti. “Bu bıyık, bu saç, peruk gibi, sahte sakal. Muhteşem görünüyor.”

Ancak bu dağınık görünüm alışması zor olabilir. “Sahte bıyık ya da sakal takmanın çılgın yanı, yemek yerken ağzına saç gelmesi.” dedi Chris. “Bu iğrenç, çünkü bu başkasının saçı, kimin olduğunu, nereden geldiğini bilmiyorsun.”

“Öyle değil, değil mi? Birinin kasık kılı mı?” diye espri yaptı. “Hayır. Neyse, umurumda değil. Açım.”

The Terminal List’in ikinci sezon çekimlerine başlanmasından bir ay sonra paylaşım yapan aktör, daha önce de saç dönüşümleri sergilemişti. Şubat’ta vizyona giren The Electric State filminde Millie Bobby Brown’la rol aldığı dağınık saç ve uzun bıyıklı tarzını göstermişti.

Oyuncu, sakallı görünümünü ilk kez Haziran 2025’te The Terminal List’in ikinci sezonunda tanıttı.

CHRİS PRATT KİMDİR?

Chris Pratt, Amerikalı bir aktör, yapımcı ve seslendirme sanatçısıdır. 21 Haziran 1979’da Virginia, Minnesota’da doğdu. Genellikle komedi ve aksiyon rolleriyle tanınıyor. Kariyerine televizyon dizileriyle başlayan Pratt, özellikle "Parks and Recreation" (2009-2015) adlı komedi dizisindeki Andy Dwyer rolüyle geniş kitlelerce sevildi.

Büyük çıkışını sinemada yaptı ve Marvel Sinematik Evreni’nde "Galaksinin Koruyucuları" (2014) ve "Avengers" serilerinde Star-Lord (Peter Quill) karakteriyle dünya çapında ün kazandı. Ayrıca "Jurassic World" serisinde (2015-2022) Owen Grady rolüyle aksiyon yıldızı kimliğini pekiştirdi. Diğer önemli filmleri arasında "The Lego Movie" (seslendirme), "Passengers" ve "The Magnificent Seven" yer aldı.

Pratt, enerjik oyunculuğu, karizmatik kişiliği ve fiziksel dönüşümleriyle dikkat çekiyor. Örneğin, "The Terminal List" gibi projelerde dramatik roller için görünümünü değiştirmişti. Özel hayatında, 2009-2018 arasında aktris Anna Faris ile evliydi ve bir oğulları var. 2019’da Katherine Schwarzenegger ile evlendi ve iki kızları oldu.

Sosyal medyada aktif olan Pratt, hem esprili paylaşımları hem de hayırsever çalışmalarıyla biliniyor. 2025 itibarıyla "The Terminal List" ikinci sezonu ve diğer projelerle kariyerine devam ediyor.

Pratt’in Instagram’da 44.6 milyon takipçisi var.