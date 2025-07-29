Galalatasaray bombayı patlattı! Kaleye öyle bir isim geliyor ki: Donnarumma da Ederson da gölgede kalacak

Liverpool, yeni sezon hazırlıklarına Asya'da devam ederken, beklenmedik bir ayrılık haberiyle sarsıldı. Brezilyalı file bekçisi Alisson Becker, kişisel bir nedenden dolayı kampı terk ederek İngiltere'ye dönmek zorunda kaldı. Bu gelişme, teknik direktör Arne Slot'un planlarını altüst ederken, kaleci rotasyonunda da önemli değişikliklere yol açtı.

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ÜST ÜSTE AYRILIKLAR YAŞANDI

Alisson'un ayrılığı, Liverpool'un sezon öncesi kampında yaşanan üçüncü önemli ayrılık oldu. Daha önce Joe Gomez, sakatlığı nedeniyle İngiltere'ye geri gönderilmiş, Luis Diaz ise 65.5 milyon sterlinlik bir transferle Bayern Münih'e imza atmıştı. Bu ayrılıklar, Slot'un kadro derinliğini test etmesine neden olurken, genç oyunculara da forma şansı doğurdu.

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ALISSON BECKER İÇİN GALATASARAY İDDİASI

Gazeteci Serdar Ali Çelikler, Alisson'un yüzde 90 ihtimalle Galatasaray'a transfer olacağını iddia etti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile gündem olan ünlü gazeteci için henüz yalanlama gelmedi.

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