Galata Köprüsü'nde hareketli anlar. Can pazarı yaşandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Galata Köprüsü'nde hareketli anlar. Can pazarı yaşandı

Eminönü Galata Köprüsü'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen kadın köprüden denize düştü.

İstanbul'da, Galata Köprüsü'nden denize düşerek boğulma tehlikesi geçiren kadını, bir vatandaş köprüden atlayarak kurtardı.

Ekiplerin müdahalesiyle kadın sudan çıkarılırken, kurtaran adamın ise kadının başında beklediği anlar kameraya yansıdı.

aw529415-02.jpg

Olay, akşam saatlerinde Eminönü Galata Köprüsü'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen kadın köprüden denize düştü.

Kadının boğulma tehlikesini geçirdiğini gören bir kişi, peşinden atlayarak kadını boğulmaktan kurtardı.

İhbar üzerine dalgıç polisler sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmasıyla kadın sudan çıkarıldı. Kadının sağ bir şekilde kurtulduğunu gören çevredeki vatandaşların, ekipleri ve kadını kurtaran adamı alkışladığı anlar kameraya yansıdı. Kadının sudan çıkarıldığı anlar vatandaşların kamerası tarafından kaydedildi.

Kadın tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Son Haberler
Kerem Aktürkoğlu imzayı attı! 'En şerefli kulüp' sözlerine açıklık getirdi
Kerem Aktürkoğlu imzayı attı! 'En şerefli kulüp' sözlerine açıklık getirdi
Erdoğan sonrası AKP'de aday kim olacak? Süleyman Soylu'dan çok konuşulacak yanıt
Erdoğan sonrası AKP'de aday kim olacak? Süleyman Soylu'dan çok konuşulacak yanıt
Karnından bıçaklanan taksi şoförü ağır yaralandı
Karnından bıçaklanan taksi şoförü ağır yaralandı
Ünlü oyuncu Burcu Binici canlı yayında yere yığıldı
Ünlü oyuncu Burcu Binici canlı yayında yere yığıldı
Fırsat transferi icin büyük derbi! Fenerbahce ve Galatasaray
Fırsat transferi icin büyük derbi! Fenerbahce ve Galatasaray