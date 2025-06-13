Galata Kulesi'nde Bernardo Silva sürprizi!

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Galata Kulesi'nde Bernardo Silva sürprizi!

Leroy Sane'yi kadrosuna katan Galatasaray, dün gece saatlerinde Galatasa Kulesi'ne muhteşem görüntüler yansıttı. Görüntülerde yer alan detay da taraftarları heyecanlandırdı.

Galatasaray, sezon biter bitmez transfer bombasını patlattı. Cimbom, Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Leroy Sane'yi renklerine bağladı.

Leroy Sane ile Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe de ilgileniyordu. Kanarya'nın Alman yıldıza 'sözlü' teklif yaptığı bildirildi. Ancak Sane, kararını sarı-kırmızılı kulüpten yana kullandı.

Galatasaray, Leroy Sane'nin transferini dün akşam KAP'a bildirdi. Alman yıldız ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı bildirilirken oyuncunun maliyeti de belli oldu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Leroy Aziz Sané ile 01.07.2025 tarihinden başlamak üzere, 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 9.000.000 euro garanti ücret ile net 3.000.000 euro tutarında sadakat primi ödenecektir."

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GALATASARAY'DAN BERNARDO SILVA SİNYALİ

Öte yandan Galatasaray, dün akşam bir sürprize imza attı. Cimbom, son olarak İstanbul'un tarihi simgelerinden biri olan Galata Kulesi'nde Leroy Sane için mapping gösterisi yaptı.

Kulübün, Galata Kulesi'nde yaptığı yayında Leroy Sane'nin arkasına yansıyan bir görüntü ise dikkat çekti. Sane'nin arkasına yansıyan görüntü, sosyal medyada Manchester City forması giyen Portekizli yıldız Bernardo Silva'ya benzetildi.

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