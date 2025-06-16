Galata Kulesi’nde korkunç ölüm! 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Olay, saat 08.45 sıralarında Beyoğlu Galata Kulesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, günün ilk ziyaretçisi olarak Galata Kulesi'ne gelen N.G. henüz bilinmeyen nedenle düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Çevredekiler olay yerinden uzaklaştırdı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, 22 yaşındaki N.G.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. İncelemelerin tamamlanmasının ardından cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

Olayla ilgili yapılan ilk değerlendirmelerde, N.G.'nin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Feci ölüm! Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Ölmeden ölüm haberi paylaşıldı! Sebebini duyunca şoke oldu!

Kağıthane'de 3 aylık bebeğin kahreden şüpheli ölümü!