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Galata Kulesi'nden ölüme atladı 

Galata Kulesi'nde seyir terasına çıkan yabancı uyruklu bir şahıs, metrelerce yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın intihar ettiği üzerinde duruluyor.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 17:02
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Galata Kulesi'nden ölüme atladı 

Galata Kulesi'nden ölüme atladı 
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İHA'nın haberine göre, olay, saat 15.00 sıralarında Beyoğlu Bereketzade Mahallesi Büyük Hendek Caddesi üzerindeki Galata Kulesi’nde meydana geldi. 30'lu yaşlarda yabancı uyruklu  bir kişi kulenin seyir terasına çıktı. 

Şahıs ardından metrelerce yükseklikten aşağıya düştü. Yere çakılan genç olay yerinde feci şekilde can verirken, olayı gören vatandaşlar polis ekiplerini aradı. Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Bunun üzerine polis ekipleri kulenin çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Gencin üzerinden kimlik çıkmazken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sırasında yerli ve yabancı turistler olanı biteni şaşkın bakışlarla izledi. Gencin intihar ettiği üzerinde duran polis, olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

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