Galata Kulesi'ne yansıtılan video ile Su Günü'ne dikkat çekildi

Etkinlik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde ve Bakanlığın koordinasyonunda başlatılan "Ulusal Su Verimliliği Seferberliği" kapsamında düzenlendi.

SU VATANDIR, SUYU KORU, VATANI KORU SLOGANIYLA FARKINDALIK OLUŞTURULDU

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, "Su Vatandır! Suyu Koru, Vatanı Koru" sloganı ile suyun korunmasına dikkat çekildi. Galata Kulesi'ne yansıtılan video, hem İstanbul'daki vatandaşların hem de turistlerin ilgisini çekti.

İSTANBUL İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ SUAT PARILDAR’IN AÇIKLAMALARI

Etkinlikte konuşan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, 22 Mart Dünya Su Günü'nün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda alınan karar doğrultusunda 1993 yılından itibaren kutlandığını belirtti. Parıldar, ülkemizde bu konuda daha fazla adım atıldığını ifade ederek, 31 Ocak 2023 tarihinde Emine Erdoğan'ın himayelerinde ve Tarım ve Orman Bakanı'nın liderliğinde "Ulusal Su Verimliliği Seferberliği" ilan edildiğini söyledi.

SU ZENGİNİ BİR ÜLKE DEĞİLİZ, FARKINDALIK YARATMALIYIZ

Parıldar, Türkiye'nin su zengini bir ülke olmadığını ve özellikle 1000-1700 metreküplük su seviyelerine sahip ülkelerde suyun etkin kullanımı ve tasarrufu konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. 1000 metreküpten az suya sahip ülkelerin "su fakiri" olarak tanımlandığını belirten Parıldar, Türkiye’nin su konusunda hassas davranması gerektiğini söyledi.

ÇOCUKLARA SU TASARRUFU EĞİTİMİ VERİLDİ

İstanbul'da 37 binden fazla çocuğa su tasarrufu eğitimi verildiğini belirten Parıldar, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın liderliğinde suyu merkeze alarak üretim planlamasını hayata geçirdiklerini ifade etti. Bu süreçte, suyun etkin kullanımını sağlamak için basınçlı sulama sistemlerine yönelik yüzde 70'ten fazla destek verildiğini belirtti.

YEREL YÖNETİMLERLE İŞ BİRLİĞİ YAPILIYOR

Yerel yönetimlerle iş birliği yaparak kurakçıl peyzaj uygulamalarının hayata geçirildiğini belirten Parıldar, aynı zamanda evlerde de küçük değişikliklerle su tasarrufu sağlanması için vatandaşları bilinçlendirme çalışmaları yapıldığını söyledi.

2030 SONRASINA DİKKAT ÇEKİLDİ

2030 yılından sonra artan nüfusla birlikte Türkiye’de kişi başına düşen su miktarının 1000 metreküpten daha aşağıya düşeceğini söyleyen Parıldar, bu durumu engellemek için bugünden alınacak önlemlerle su fakiri bir ülke olmanın önüne geçileceğini belirtti.

BİLİNÇLENDİRME AMAÇLI ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Farkındalık yaratma amacıyla pek çok çalışma yapıldığını belirten Parıldar, etkinlikte sergilenen ürünün denizdeki hayalet ağlardan elde edilen bir ürün olduğunu söyledi. "Su Vatandır, Suyu Koru, Vatanı Koru" sloganı ile hazırlanan ürün, vatandaşlara su tasarrufu ve korunması konusunda bilinç kazandırmayı amaçlıyor.