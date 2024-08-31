Galataport AVM'de silahlı saldırı! Müşteriler panikle kaçtı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Ümit Karadağ
Galataport AVM'de silahlı saldırı! Müşteriler panikle kaçtı

Galataport AVM'de bulunan ünlü bir restoranda silahlı saldırı oldu.

İstanbul Galataport AVM'de bulunan "Baylan" isimli restoranda kimliği belirsiz bir şahıs bilinmeyen bir nedenle silahla üç el ateş etti. Hem restoranda hem de AVM'de bulunan müşteriler panikle kaçtı.

AVM içerisinde bulunan özel güvenlikler, şahsa müdahale edip silahına el koydu. Olay yerine polis ekipleri intikal ederken, yaralanan kimse olmadı.

"ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE DARP EDİLDİ"

Olay öncesine şahit olan bir şahsın iddiasına göre silah sıkan şüpheli, mekanda bulunan garsonlar tarafından darp edildi.

Çocuğunun gözü önünde darp edilen şahıs, kendisine saldıran garsonları uzaklaştırmak için havaya ateş açtı. Yaşanan olayın nedeni ise henüz bilinmiyor.

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