Galatasara'da Osimhen için yenge formülü

Galatasaray taraftarı Osimhen ile ilgili müjde beklerken yönetim de adeta dört koldan bu hayalin gerçek olması adına çalışıyor. Yeni plan Victor Osimhen’in, 24 yaşındaki Kamerun asıllı Alman sevgilisi Stefanie Kim Ladewig’i devreye sokmak.

ALMANYA’DA TANIŞTILAR

Sözcü’de yer alan habere göre; güzelliğiyle dikkat çeken Ladewig; modellik yapıyor, aynı zamanda da sosyal medya fenomeni. Nijeryalı forvetle Alman ekibi Wolfsburg forması giydiği 2018 yılından bu yana birlikteler. Hailey adında bir de kızları var. Ladewig tam bir İstanbul aşığı. Yönetim bu kozu kullanarak Osimhen’i sarı-kırmızılı ekipte devam etmeye ikna edebileceği düşünülüyor.