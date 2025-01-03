Galatasaray 1 ayda 8 maça çıkacak. İşte zorlu fikstür

Süper Lig’de Fenerbahçe’nin 8 puan önünde lider olan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde de üst tura ilk 8’de çıkmak için büyük avantaja sahip. Süper Lig’de ikinci yarıya yarın akşam kendi evinde Göztepe’ye karşı oynayacak sarı kırmızılıları zorlu fikstür bekliyor.

Galatasaray, 1 ayda 3 kulvarda toplam 8 maç oynayacak.

Ligde zirvedeki yerini korumak isteyen Galatasaray, Türkiye Kupası'na da Başakşehir karşısında iyi bir başlangıç yapmayı planlıyor. Avrupa Ligi'ndeki Dinamo Kiev ve Ajax (d) maçları ise Aslan'ın UEFA'daki kaderini belirleyecek.