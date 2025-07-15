Galatasaray 10 numarasını buldu!

Victor Osimhen ve İlkay Gündoğan transferlerine yoğunlaşan Galatasaray, sözleşmesi sona eren Dries Mertens'in yerini alacak isim için de çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda sarı-kırmızılıların gündemine sürpriz bir isim geldi.

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GALATASARAY ENZO MILLOT'U İSTİYOR

Galatasaray'ın gündemine gelen 10 numaranın Enzo Millot olduğu kaydedildi. Cimbom'un, Fransız 10 numarayı, Mertens'in yerine düşündüğü belirtildi.

TFF'NİN ŞARTINA UYGUN

Galatasaray'ın hedefindeki Enzo Millot, TFF'nin 2002 ve sonraki doğumlu 2 futbolcu şartını da karşılıyor. Stuttgart'a transfer olduğu 2021 yılında 1 milyon euro piyasa değeri olan ve 1.75 milyon euroya transfer edilen Enzo Millot'nun an itibarıyla değeri 35 milyon euro.

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