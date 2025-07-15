Galatasaray 10 numarasını buldu!

Düzenleme: Kaynak: Milliyet
Galatasaray 10 numarasını buldu!

Dries Mertens ile yollarını ayıran Galatasaray, 10 numara pozisyonu için arayışlarına tam gaz devam ediyordu. Sarı-kırmızılıların, aradığı ismi Stuttgart'ta buldu.

Victor Osimhen ve İlkay Gündoğan transferlerine yoğunlaşan Galatasaray, sözleşmesi sona eren Dries Mertens'in yerini alacak isim için de çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda sarı-kırmızılıların gündemine sürpriz bir isim geldi.

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GALATASARAY ENZO MILLOT'U İSTİYOR

Galatasaray'ın gündemine gelen 10 numaranın Enzo Millot olduğu kaydedildi. Cimbom'un, Fransız 10 numarayı, Mertens'in yerine düşündüğü belirtildi.

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TFF'NİN ŞARTINA UYGUN

Galatasaray'ın hedefindeki Enzo Millot, TFF'nin 2002 ve sonraki doğumlu 2 futbolcu şartını da karşılıyor. Stuttgart'a transfer olduğu 2021 yılında 1 milyon euro piyasa değeri olan ve 1.75 milyon euroya transfer edilen Enzo Millot'nun an itibarıyla değeri 35 milyon euro.

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