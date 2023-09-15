Galatasaray: 127 - Samsunspor: 44

Galatasaray, 1969-70 sezonunda ilk kez en üst kademe lig olan Türkiye 1. Futbol Ligi'ne yükselen Samsunspor ile şimdiye dek yaptığı 60 karşılaşmadan 39'unu kazandı. Yedi müsabaka ise Karadeniz temsilcisinin üstünlüğüyle sona erdi. İki takım arasındaki 14 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-kırmızılılar, 60 maçta rakip filelere toplam 127 gol atarken, Samsun ekibi 44 golle karşılık verebildi.

İki ekip arasında son lig maçları, Samsunspor'un küme düştüğü 2011-2012 sezonunda oynanadı. Galatasaray, İstanbul'daki maçı 3-1, Samsun'daki karşılaşmayı ise 4-2 kazandı.

- İstanbul'daki maçlar

Galatasaray, İstanbul'da yapılan lig maçlarında rakibine galibiyet sayısında 27-2 gibi çok büyük bir üstünlük kurdu.

Sarı-kırmızılılar, İstanbul'da yalnızca 1 kez rakibiyle berabere kalırken, toplam 83 gol atıp, 19 gol yedi.