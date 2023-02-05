Galatasaray Trabzon'u safdışı bıraktı, tarih yazdı

Galatasaray, Süper Lig'de 23. haftada Trabzonspor'u yenik duruma düşmesine rağmen 2-1 yendi.
Trabzonspor daha 1. dakika dolmadan Maxi Lopez'le öne geçti. Ancak 18. dakikada Dries Martens eşitliği sağlarken, 53'te de Icardi penaltı golüyle durumu 2-1 yaptı.
Galatasaray, bu sonuçla ligde üst üste 12. galibiyetini alarak tarih yazdı. Okan Buruk başarının mimarı oldu.
Bundan önceki seri Mustafa Denizli'ye aitti. Denizli, 1987-1988 sezonunun son 9 haftası ve 1988-1989 sezonunun da ilk 3 haftasında 12 galibiyet almıştı.
Puanını 54 yaparken, 38 puanlı Trabzonspor'u zirve yarışında safdışı bıraktı.
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