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Galatasaray Trabzon'u safdışı bıraktı, tarih yazdı

Galatasaray, Süper Lig'de üst üste 12. galibiyetini Trabzonspor'dan aldı. Hem Trabzonspor'un umudunu bitirdi, hem de rekorunu egale etti

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 21:35
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Galatasaray 12'de 12 yaptı

Galatasaray Trabzon'u safdışı bıraktı, tarih yazdı
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Galatasaray, Süper Lig'de 23. haftada Trabzonspor'u yenik duruma düşmesine rağmen 2-1 yendi.

Trabzonspor daha 1. dakika dolmadan Maxi Lopez'le öne geçti. Ancak 18. dakikada Dries Martens eşitliği sağlarken, 53'te de Icardi penaltı golüyle durumu 2-1 yaptı.

Galatasaray, bu sonuçla ligde üst üste 12. galibiyetini alarak tarih yazdı. Okan Buruk başarının mimarı oldu.

Bundan önceki seri Mustafa Denizli'ye aitti. Denizli, 1987-1988 sezonunun son 9 haftası ve 1988-1989 sezonunun da ilk 3 haftasında 12 galibiyet almıştı.

Puanını 54 yaparken, 38 puanlı Trabzonspor'u zirve yarışında safdışı bıraktı.

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