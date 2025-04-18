Galatasaray 2 dünya yıldızının peşinde: Görüşmeler şimdiden başladı

Galatasaray bir yandan şampiyonluk yarışına devam ederken diğer yandan da önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmaya çalışıyor. Sarı kırmızılıların orta saha için 2 dünya yıldızını takibe aldığı öğrenildi. 2 oyuncunun transferi için görüşmenin şimdiden başladığı belirtiliyor.

Galatasaray’ın orta saha transferi için görüştüğü ilk isim Bayer Leverkusen forması giyen Xhaka oldu. Teknik Direktör Okan Buruk’un 32 yaşındaki yıldız oyuncuyu mutlaka kadrosunda görmek istemesi üzerine yönetim transferi gerçekleştirmek için harekete geçti.

Habertürk’te yer alan habere göre, tecrübeli oyuncunun babası ve Türkiye’deki yetkili menajeri geçtiğimiz günlerde İstanbul’da sarı kırmızılı yöneticiler ile bir araya geldi. Xhaka’nın Türkiye’de forma giymeye sıcak baktığı ancak önce Şampiyonlar Ligi’ne kalınması gerektiği ifade edildi.

32 yaşındaki Granit Xhaka, bu sezon Leverkusen formasıyla toplam 45 maçta forma giydi. İsviçreli yıldız bu maçlarda takımına 2 gol, 7 asistlik katkı sağladı.

DE BURYNE İÇİN DEVREYE MERTENS GİRECEK

Öte yandan sarı kırmızılılar, sezon sonunda Manchester City’den ayrılacağını açıklayan Kevin De Bruyne için de harekete geçti. Sarı kırmızılı yöneticilerin Belçikalı yıldızın menajeri ile ilk görüşmeyi yaptığı öğrenildi.

Fanatik’te yer alan habere göre, flaş transfer için De Bruyne’nin milli takımdan arkadaşı Mertens’in devreye girmesi bekleniyor.

33 yaşındaki Kevin de Bruyne ise bu sezon Manchester City formasıyla toplam 33 maçta forma giydi. Belçikalı yıldız bu maçlarda takımına 5 gol, 8 asistlik katkı verdi.

Gelen son haberlere göre 2 transferde de Galatasaray’ın ligde şampiyon olması ve Şampiyonlar Ligi’ne katılmasının anahtar rol oynaması bekleniyor.