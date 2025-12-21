Fenerbahçe'nin Eyüpspor'u yenmesiyle liderlik koltuğunu bir günlüğüne kaptıran Galatasaray Süper Lig'in 17. haftasında teknik direktörlüğünü Emre Belözoğlu'nun yaptığı Kasımpaşa'yı RAMS Park'ta konuk etti. RAMS Park'taki mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetti. Sarı kırmızılılar mücadeleye Günay Güvenç, Rolanda Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi 11'i ile sahaya çıktı. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi müsabakanın ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı. Arda, Sara, Ahmed ve Gökdeniz'i yedeğe çeken Buruk, Sanchez, Torreira, Yunus ve Barış Alper'i başlangıç kadrosuna aldı.

ICARDİ'YE DESTEK

Galatasaraylı taraftarlar, ısınma sırasında Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'ye destekte bulundu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, bütün futbolcuları tribüne tek tek çağırırken, geçen günlerde takımdan ayrılacağı mesajını veren Icardi'yi ise iki kez davet etti. Yıldız santrfor, taraftarların isteğini kırmayarak iki defa onların yanına gitti ve üçlü çektirdi. Taraftarlar, maç öncesi seremonide ise Icardi için, "Bir futbolcudan fazlası. Ruhumuzun bir parçası" ifadelerinin yer aldığı pankart açtı.

Galatasaray'ın unutulmaz futbolcularından Milan Baros, müsabakayı statta izledi. Kasımpaşa mücadelesi için RAMS Park'a gelen Çekyalı eski santrfora taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Önce ultrAslan'ın olduğu kuzey tribününde sete çıkan Baros, sonrasında sahaya inerek taraftarlara üçlü çektirdi. Galatasaray'da 2008-2023 arasında 4 sezon forma giyen Milan Baros, 116 resmi maçta 61 gol attı. Yıldız futbolcu, 2008-2009 sezonunda Süper Lig'de gol krallığı yaşadı. Türkiye'de Galatasaray dışında Antalyaspor'da da forma giyen Milan Baros, 2020 yılında aktif futbolculuk kariyerini noktaladı.

Galatasaray’ın efsane Alman oyuncusu Lukas Podolski de Kasımpaşa karşılaşmasını yerinden izleyenler arasındaydı. Sarı-kırmızılı formayı 2 yıl terleten efsane isim, toplamda 75 maça çıktı ve 34 gol, 18 asistlik katkı sağlamıştı. Galatasaray kariyerinde 2015-2016 yılında Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası zaferi yaşayan Podolski, 2016-2017 sezonunda ise Türkiye Süper Kupası sahibi olmuştu. Kasımpaşa karşılaşması için RAMS Park’a gelen Lukas Podolski, sarı-kırmızılı takıma destek oldu.

Teknik direktörlüğünü Emre Belözoğlu'nun yaptığı Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan oyuncularımız Haris Hajradinovic, Cafu ve Andri Baldursson ile milli takımlarında bulunan Mortadha Ben Ouanes ve Adam Arous kadroda yer almadı. Lacivert beyazlılar sahaya Gianniotis, Frimpong, Espinoza, Szalai, Opoku, Diabate, Cem Üstündağ, Atakan Müjde, Winck, Gueye, Fall 11'yle çıktı.

Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

6. dakikada Galatasaray tehlikeli geldi. Sağdan yapılan ortayı Abdülkerim kafasıyla ortaya çevirdi. Davinson'un vuruşu yandan dışarı gitti. Hakem pozisyonda ofsayt belirledi.

10. dakika - GOL Barış Alper Yılmaz kaptığı topla çık hızlı gitti. Rakiplerini teker teker geçen Barış, topu ortaya çıkardı. Yunus Akgün düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi.

21. dakikada sarı kırmızılılar yine tehlikeli geldi. Paslarla ceza alanına yaklaşan Galatasaray'da Yunus Akgün ceza alanı çizgisi üzerinde toplu buluştu. Onun vuruşunda top üstten auta gitti.

27'de Barış Alper Yılmaz'ın ortasına Icardi kafa vurdu. Zayıf giden top dışarı gitti.

29'da Barış Alper yılmaz tehlikeli bir orta daha yaptı. Sallai topa dokunamadı ve top bir kez daha auta çıktı.

👀 Barış Alper Yılmaz’ın vuruşunda, Andreas Gianniotis gole izin vermedi! #GSvKSP pic.twitter.com/SobTx23G3M — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) December 21, 2025

33'te Galatasaray ikinci gole yaklaştı. İyi paslarla çıkan sarı kırmızılılarda Barı Alper Yılmaz ceza alanının sağ köşesinde topla buluştu. Onun vuruşunu Kasımpaşa kalecisi Gianniotis topu çelmeyi başardı.

38'te Sane'nin harika pasıyla Yunus Akgün kaleciyle karşı karşıya kaldı.Onun vuruşu Gianniotis'ten döndü. Dönen top Barış Alper Yılmaz'a geldi. O tekrar Yunus'u buldu. Futbolcunun ortasında Galatasaraylı oyuncuları topu dışarı vurdu.

45'te Sane'nin kullandığı kornerde Davinson Sanchez'in kafa vuruşu yine Kasımpaşa kalecisinin elinde kaldı. İlk yarı 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı başladı...

47'de Sağdan kullanılan serbest atışta Icardi'nin kafa vuruşu üstten dışarı gitti.

51'de Kasımpaşa'da Gueye kontratağa çıktı. Galatasaraylı Kazımcan Karataş sert bir faulle rakibini durdurdu. Hakem Alper Akarsu maçın ilk sarı kartını bu futbolcuya gösterdi.

54'te Galatasaray gole çok yaklaştı Yunus Akgün'ün pasında Icardi kaleciyle karşı karşıya kaldı. Onun vuruşunda Gianniotis topu bir kez daha çıkarmayı başardı.

Lucas Torreira cezalı duruma düştü - 68'de Galatasaray'ın ceza sınırında bulunan Lucas Torreira, yaptığı hareketin ardından sarı kart gördü. Uruguaylı futbolcu 18. haftasındaki Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.

71'de bir faul pozisyonuna itiraz eden Emre Belözoğlu sarı kart gördü.

82. dakika GOL - Kasımpaşa savunmasında Atilla Szalai'nin hatasında topu Yunus Akgün kaptı. Yunus'un asistinde topu 73'te İlkay Gündoğan'ın yerine oyuna giren Gabriel Sara aldı. Düzgün bir vuruşla fileleri havalandıran Sara takımını 2-0 öne geçirdi.

87'de Gabriel Sara'nın kullandığı kornerde kafayı Barış Alper Yılmaz vurdu. Direğe çarpan top dışarı gitti.

🦁 Mauro Icardi'nin, Gheorghe Hagi'yi geride bırakarak rekora ulaştığı gol! #GSvKSP pic.twitter.com/7rGoT9giTO — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) December 21, 2025

88. dakika GOL - Galatasaray'da Icardi topu sağ tarafta aldı. Arka arkaya çalımlar atan Arjantinli futbolcu yaptığı düzgün vuruşla farkı üçe çıkardı.

90+2'de Barış Alper Yılmaz kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top kaleciden döndü ve mücadele 3-0 sona erdi.

GALİBİYET ÜÇLÜSÜ ICARDI'DEN

Galatasaray'da iç saha galibiyetlerinin ardından klasikleşen üçlü tezahüratını Mauro Icardi başlattı. Taraftarlar, ayrıca sarı-kırmızılı kulübün altyapısından yetişerek iyi bir sezon geçiren Yunus Akgün'ü de tribüne çağırarak üçlü çektirmesini istedi.

GALATASARAY İLK YARIYI LİDER BİTİRDİ

Süper Lig'deki 17 müsabakada 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 42 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde ilk yarıyı lider bitirdi. Kasımpaşa ise 15 puanda kaldı.

EVİNDE ASLAN! SERİ 27 MAÇA ÇIKTI

Sarı kırmızılılar RAMS Park'ta oynadığı son 27 lig maçını kaybetmedi. Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı maçta alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 27 lig maçında 22 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.