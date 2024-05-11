Galatasaray 23 yıllık kurumla para basıyor

2001 yılında hayata geçirilen GS Store, Galatasaray taraftarlara lisanslı ürünlerini satarak, yıllar içinde kulübün en büyük gelir kaynaklarından biri haline geldi.

2024 yılının ilk altı ayında 2.5 milyon adet ürün satışı ve 1 milyar liranın üzerinde ciro ile Galatasaray'ın tarihindeki en yüksek ciroya ulaştı.

Başkan Dursun Özbek, 2023-24 sezonunda GS Store aracılığıyla toplam 11 milyon adet ürün satıldığını ve 57.5 milyon Euro ciro elde edildiğini duyurdu.

DÜNYADA DA İLK 30'DA

Deloitte Futbol Para Ligi verilerine göre, Galatasaray dünya genelindeki futbol takımları arasında gelir yaratma konusunda ilk 30 içerisinde yer alıyor.

Türkiye'de lider konumunu koruyan sarı-kırmızılı kulüp, taraftar desteğiyle başarılarına yenilerini eklemeye ve rekabetteki yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor.

GS Store, 41 ilde bulunan 93 mağazası ile taraftarlarına hizmet veriyor.