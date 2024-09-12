Galatasaray 3-0 galip geldi. Finale çıktı

Kaynak: İHA
Galatasaray 3-0 galip geldi. Finale çıktı

Balkan Kupası'nda KV Drita'yı 3-0 mağlup eden Galatasaray Kadın Voleybol Takımı finale yükseldi.

Galatasaray, İstanbul'da ev sahipliği yaptığı organizasyonun ikinci gününde Kosova'nın KV Drita takımı ile karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar, parkeden 25-8, 25-12 ve 25-7'lik setlerle 3-0 galip ayrıldı. Balkan Kupası'nda ilk 2 maçını kazanan Galatasaray finale yükseldi.

Kupada bugün oynanan diğer mücadelede ise Yunan ekibi PAOK, Bosna Hersek'ten ZOK Igman takımını 3-0 (25-12, 25-9, 25-19) mağlup etti.

Balkan Kupası'nı şampiyon olarak tamamlayan takım CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde edecek.

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