Galatasaray 37 yıl önceki zaferi tekrarlayabilecek mi? ‘Ya tamam, ya devam’ diyecekler

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi’nde kendi evinde AZ Alkmaar’ı ağırlayacak. Sarı kırmızılılar ilk maçta 4-1 mağlup olduğu rakibine karşı büyük bir mucizeyi gerçekleştirmek istiyor. Galatasaray benzer bir mucizeyi 37 yıl önce gerçekleştirmişti.

UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası 1988-1989 sezonu 3. turunda İsviçre ekibi Neuchatel Xamax'a ilk maçı deplasmanda 3-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, 9 Kasım 1988 tarihindeki rövanşı İstanbul'da tarihi bir skorla 5-0 kazanarak çeyrek finalist olurken, zorlu AZ Alkmaar müsabakasında da benzer bir başarıyı tekrarlamaya çalışacak.

İlk maçta alınan sonuç ve sergilenen Futbol nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Galatasaray, kulüp tarihinde önemli bir yere sahip olan Neuchatel Xamax zaferinden 37 yıl sonra yeni bir geri dönüş hikayesi yazmayı hedefliyor.

BÜYÜK MUCİZE SADECE 1 DEFA GERÇEKLEŞTİ

Galatasaray büyük bir başarıyı gerçekleştirmek istese de istatistikler sarı kırmızılıları şanslı göstermiyor. Galatasaray Avrupa kupalarında daha önce ilk maçı 3 ve üzeri farkla kaybettiği 8 elemeli tur eşleşmesinden sadece birinde adını üst etaba yazdırabildi.

Öte yandan Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 5 müsabakadan galibiyet alamadı. Galatasaray Avrupa’nın 2 numaralı kupasında çıktığı ilk 4 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Son galibiyetini lig etabının 4. haftasında sahasında İngiltere temsilcisi Tottenham'a karşı elde eden "Cimbom" sonrasındaki 3 müsabakadan da beraberlik aldı.



Galatasaray, Hollanda temsilcileri Ajax ve AZ Alkmaar ile üst üste yaptığı maçlardan yenik döndü. Sarı kırmızılılar UEFA organizasyonlarında bu sezon yaptığı 11 maçta da kalesini gole kapatamadı.