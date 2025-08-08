Galatasaray 4 genç oyuncuyu kadrosuna kattı

Galatasaray MCT Technic, Tibet Görener, Zekeriya Yiğit Tekin, Efe Şekeroğlu ve Cihat Dalgalı ile sözleşme imzalayarak kadrosunu 4 genç oyuncuyla güçlendirdi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, 2025-26 sezonu kadro yapılanması kapsamında, Türk basketbolunun gelecek vadeden isimlerinden Tibet Görener, Zekeriya Yiğit Tekin, Efe Şekeroğlu ve Cihat Dalgalı’yı renklerine bağladı.

Farklı kulüplerde edindikleri tecrübelerle dikkat çeken yeni transferlerimizin camiamıza hayırlı olmasını diler, kendilerine sarı kırmızılı forma altında başarılarla dolu bir sezon temenni ederiz."

TİBET GÖRENER KİMDİR?

Tibet Deniz Görener, 27 Temmuz 2002’de İstanbul’un Şişli ilçesinde dünyaya geldi. Uzun forvet (2.06 m) pozisyonunda görev yapan Tibet, hem iç hem dış oyunlarda aktif rol alabilen çok yönlü bir oyuncu profili sergiliyor. Kariyerine Türkiye’de Darüşşafaka Doğuş U18 takımıyla başlayan Tibet, 2018-19 sezonunda ABD’ye giderek Montverde Academy ve ardından Orange Lutheran High School’da eğitim ve basketbol hayatını sürdürdü. Kolej düzeyinde önce NCAA’in güçlü programlarından Arizona Üniversitesi'nde forma giydi. Ardından San Jose State Üniversitesi’ne transfer oldu ve burada geçirdiği üç sezonda hem başlangıç beşi oyuncusu hem de skor katkısıyla dikkat çekti.

2021-2024 yılları arasında San Jose State’te sırasıyla 7.6, 6.3 ve 11.4 sayı ortalamalarıyla oynayan Tibet, son sezonunda %47.1 saha içi isabeti ve %33.9 üçlük yüzdesiyle takımının skor yükünü taşıyan isimlerden biri oldu. 2024-25 sezonunu SMU (Southern Methodist University) formasıyla geçirdi.

Milli formayı da farklı yaş kategorilerinde sırtlayan genç oyuncu; U16 Avrupa Şampiyonası’nda bronz, U18 Avrupa Şampiyonası’nda ise gümüş madalya kazanarak Türkiye'ye önemli başarılar getirdi. U20 Avrupa Şampiyonası’nda ise 12.7 sayı – 4.0 ribaunt ortalamalarıyla turnuvanın en dikkat çekici isimleri arasında yer aldı.

Tibet Görener; yüksek şut yüzdesi, oyun zekâsı ve saha içi pozisyon bilgisiyle modern basketbolda dört numara pozisyonunun güncel temsilcilerinden biri olarak öne çıkıyor.

ZEKERİYA YİĞİT TEKİN KİMDİR?

13 Mayıs 2004’te İstanbul’da dünyaya gelen Zekeriya Yiğit Tekin, oyun kurucu pozisyonunda görev yapan ve temposu yüksek oyun tarzıyla dikkat çeken genç bir basketbolcu.

Basketbol kariyerine Anadolu Efes altyapısında başlayan Tekin, hem U16 hemU18 hem de U19 takımlarında forma giydi. U19 Ligi’nde başlangıç beşinde yer aldığı 2021-22 sezonunda 13.3 sayı – 3.3 ribaunt – 3.6 asist ortalamalarıyla oynayarak dikkatleri üzerine çekti. Aynı sezon TB2L ekiplerinden Lima Spor’da da forma giyerek profesyonel deneyim kazandı.

2022 yılında eğitim ve basketbol hayatını Amerika’da sürdürmeye karar veren Zekeriya, ilk olarak Siena College’da NCAA deneyimi yaşadı. 2023-24 sezonunda Siena’da 9.1 sayı – 3.0 asist – 2.2 ribaunt ortalamalarıyla etkili bir rol üstlendi. 2024-25 sezonunu ise Le Moyne College’da geçirdi ve burada 7.0 sayı – 3.4 asist – 2.2 ribaunt – 1.4 top çalma istatistikleriyle sahaya önemli katkı verdi.

Milli takım kariyerinde de U16, U18 ve U20 yaş kategorilerinde Ay-Yıldızlı formayı giyen Tekin, 2021’de Konya’da düzenlenen U20 Avrupa Challenger turnuvasında 4 maçta 5.0 sayı – 2.8 asist ortalamaları yakaladı. Ayrıca Adidas Next Generation Tournament’ta gösterdiği performansla Avrupa’da iz bıraktı.

Saha görüşü, oyun kurma becerisi ve topsuz alandaki savunma katkısıyla modern bir oyun kurucu profiline sahip olan Zekeriya Yiğit Tekin, Galatasaray formasıyla kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

EFE ŞEKEROĞLU KİMDİR?

13 Nisan 2004 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Efe Şekeroğlu, 2.08 cm boyunda ve uzun forvet pozisyonunda görev yapan genç bir Türk oyuncudur. Fiziksel özellikleriyle boyalı alandaki etkinliğini gösteren Şekeroğlu, aynı zamanda ribaunt katkısı ve yüksek yüzdeyle bitiriciliğiyle dikkat çekmektedir.

Basketbol kariyerine Galatasaray altyapısında başlayan Efe, 2020-21 sezonunda sarı kırmızılı formayla U19 Ligi’nde mücadele etti ve 5 maçta 3.0 sayı – 3.6 ribaunt ortalamaları yakaladı. Bu dönemde Türk U18 Millî Takımı’na da seçildi.

Eğitimine ve spor kariyerine ABD’de devam eden Efe, lise yıllarını Virginia Episcopal School’da geçirdikten sonra NCAA2 takımlarından Oklahoma Baptist University’ye (OKBU) katıldı. 2023-24 sezonunda 26 maçta 2.5 sayı – 2.3 ribaunt; 2024-25 sezonunda ise 25 maçta 4.3 sayı – 2.8 ribaunt ortalamalarıyla oynadı. Özellikle son sezonunda %58.5 saha içi isabet oranı ve %41.4 serbest atış isabetiyle takımına katkı sağladı.

Efe Şekeroğlu, 2021 yılında Konya’da düzenlenen FIBA U20 European Challenger turnuvasında da millî formayı giydi. Potansiyeli, savunma refleksleri ve takım oyununa yatkın yapısıyla, uzun rotasyonunda önemli bir alternatif olmayı hedefliyor.

CİHAT DALGALI KİMDİR?

12 Mart 2001 tarihinde Kırşehir’de dünyaya gelen Cihat Dalgalı, 2.05 m boyunda uzun forvet ve pivot pozisyonlarında görev yapabilmektedir.Uzun boyu ile pta altında hem skor üretkenliği hem de ribauntlardaki etkinliği ile dikkat çeken Cihat Dalgalı basketbol kariyerine TED Kolejliler altyapısında başladı. 2018-19 sezonunda kulübünün U19 takımının formasını giydi ve 29 maçta 12.8 sayı, 7.5 ribaunt, 1 asist, 1.1 top çalma, 1.7 blok ortalamaları ile istatistik hanesinin her sütununda yer alırken, %56 saha içi isabet oranı ile mücadele etti. 2020 yılında U19 Liginde 3 kez haftanın oyuncusu seçilme başarısı da gösteren Cihat Dalgalı, 2020-21 sezonunda Halk Enerji TED Kolejliler Ankara forması ile TB2L’de forma giydi.

2021-2022: TED Kolejliler Ankara forması ile TBL’de forma giymeye başladı. İlk sezonunda takımına vermiş olduğu önemli katkılar ile dikkat çeken performas segileyen 205 cm boyundaki Cihat Dalgalı, 2022-23 sezonunda altyapısında yetiştiği TED Kolejliler forması ile son sezonunu geçirdi. Buradaki son sezonunda 33 maçta, 7.7 sayı, 4.6 ribaunt, 1.7 asist ortalamaları yakaladı.

2023-24 sezonunda bir başka TBL ekibi Sigortam Net’e transfer olan Cihat Dalgalı geçtiğimiz sezonu yine TBL’de mücadele eden Haremspor forması ile geçirdi. 36 maçta, 8.4 sayı 5.5 ribaunt, 1.3 asist, %48.6 saha içi isabet oranı ile sahada yer aldı.