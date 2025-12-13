Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Yılmaz yönetecek. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Trendyol Süper Lig'de çıktığı 15 müsabakada 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, topladığı 36 puanla en yakın takipçisi Trabzonspor'un 2 puan önünde haftaya lider girdi.

Antalyaspor ise bu süreçte 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyeti bulunan Antalyaspor ise 15 puanla 13. sırada yer alıyor.

ANTALYASPOR VE GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'LERİ

Antalyaspor: Abdullah, Veysel, Bahadır, Hüseyin, Bünyamin, Ceesay, Safuri, Paal, Ballet, Storm, Boli.

Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkeriö, Jakobs, Sara, Torreria, Sane, İlkay, Barış, Osimhen.

GALATASARAY'DA 5 EKSİK

Galatasaray'da tedavileri devam eden Uğurcan Çakır, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Wilfried Singo ve Mario Lemina, kadroda yer almadı.

Galatasaray'ın Antalyaspor maçının kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Ayrıca bahis soruşturması kapsamında ceza alan Eren Elmalı ile tutuklanan Metehan Baltacı da mücadelede forma giyemeyecek.

