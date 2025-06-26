Galatasaray 5 yıldızlı formalarını tanıttı!

Trendyol Süper Ligi 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlayarak armasına 5. yıldızı ekleyen Galatasaray, yeni sezonda giyeceği formaları tanıttı.

Sarı-kırmızılı takımın yeni sezon formalarına beşinci yıldız da eklendi. Yeni sezon tanıtım filminde Icardi ve Sane gibi yıldızlar da yer aldı.

Galatasaray'ın yeni sezon formaları 3 set olarak görücüye çıktı. Efsane parçalı formasının yanında 200 yılındaki formayı anımsatan beyaz forma da sette yer aldı. Üçüncü ve alternatif forma ise henüz görücüye çıkarılmadı.

Galatasaray'ın beşinci yıldızı ise, dört yıldızın üzerinde yer aldı.

İşte o tanıtım filmi: