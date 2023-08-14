Galatasaray 53 maça çıkacak

Süper Lig'in başlaması ile birlikte ilk maçına Kayserispor karşısında çıkan Galatasaray ligde 37, Şampiyonlar Ligi'nde 9, Türkiye Kupası'nda 6 ve Süper Kupa Finali olmak üzere 53 maça çıkacak.

Galatasaray 53 maça çıkacak

Bu sezon Süper Lig Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası olmak üzere yoluna 3 kulvarda devam edecek olan son şampiyon Galatasaray toplamda 53 maça çıkacak.

LİGDE 37 MAÇI KALDI
20 takımın mücadele ettiği Süper Lig’de ilk maçına Kayserispor karşısında çıkan sarı-kırmızılılar ligde 37 maça daha çıkacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE 9 MAÇA ÇIKACAK
Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam eden son şampiyon Galatasaray 15 Ağustos Salı günü 3. Tur ön eleme rövanş maçında Ljubjuna ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların bir üst tura yükselen taraf olması durumunda 2 play-off karşılaşması daha yapacak. Galatasaray’ın buradan da galip ayrılan taraf olması durumunda ise Şampiyonlar Ligi gruplarında 6 maça çıkacak.

TÜRKİYE KUPASI’NDA 6 MAÇ OYNANACAK
Sarı-kırmızılılar 5. Turdan katılacağı Türkiye Kupası’nda da finale kadar yükselmesi durumunda 6 maç oynayacak

FENERBAHÇE İLE SÜPER KUPA FİNALİ'NDE KARŞILAŞACAK
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray Süper Kupa Finali'nde Fenerbahçe ile karşılaşacak.

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