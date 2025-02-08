Galatasaray 6 eksikle Adana Demirspor karşısında olacak

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Galatasaray 6 eksikle Adana Demirspor karşısında olacak

Süper Lig'in 23. haftasında yarın Adana Demirspor'u konuk edecek olan Galatasaray'da 6 oyuncu forma giyemeyecek

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak Galatasaray hazırlıklarını tamamladı. RAMS Park'taki müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

6 EKSİK VAR

Galatasaray, Süper Lig'deki son 22 maçında mağlup olmazken Gaziantep FK maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Fernando Muslera, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı,Adana Demirspor'a karşı forma giyemeyecek. Ayrıca sakatlığı bulunan Jakobs ve sezonu kapatan Icardi kadroda yer almayacak.

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