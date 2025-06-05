Galatasaray'a şok: Osimhen için dünya devi devrede

Galatasaray’ın kadroda tutmak için büyük çaba sarf ettiği Victor Osimhen’in transferi konusunda Al Hilal’i de geride bırakacak bir rakip ortaya çıktı.

Real Madrid’de işbaşı yapan Xabi Alonso’nun kadroda bir 9 numara özellikli bir forvet olmasını istemesi üzerine listeye Victor Osimhen girdi.

İspanyol basınından Fichajes'te yer alan haberde Victor Osimhen’in, önümüzdeki sezon için hücum bölgesini güçlendirmeyi öncelikli hedef olarak belirleyen Real Madrid'in gündemine bomba gibi düştüğü belirtildi.

'İSMİ AĞIRLIK KAZANMAYA BAŞLADI'

Haberde Nijeryalı forvetin isminin, Real Madrid futbol yönetiminde ağırlık kazandığı belirtildi. Xabi Alonso’nun, hücumun birinci sınıf bir oyuncuya ihtiyacı olduğunu açıkça belirttiği ve Osimhen’in aradığı tüm özellikleri karşıladığını kaydetti.

Haberin devamında şu ifadelere yer verildi: “Osimhen, Xabi Alonso tarafından çok beğeniliyor. Afrikalı forvet; fiziksel gücü, akıllı hareketleri ve bölgedeki verimliliği bir araya getirerek önemli bir gelişim gösterdi ve bu da onu Avrupa sahnesindeki en iyi forvetler arasına yerleştirdi. Nihai karar birkaç faktöre bağlı olacak ancak Osimhen'in adı Valdebebas'ta yaz transfer piyasasının en önemli bahislerinden biri olarak şimdiden güçlü bir şekilde dolaşıyor."

Öte yandan Real Madrid’in 9 numara transferi için Vlahovic’i de gündeminde tuttuğu ancak Osimhen’in öncelik olduğu belirtiliyor.