Galatasaray - Adana Demirspor VAR hakemi Türkiye'yi istemiyor

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Galatasaray - Adana Demirspor VAR hakemi Türkiye'yi istemiyor

Adana Demirspor'un sahadan çekilmesiyle yarım kalan Galatasaray maçının VAR hakemi Jakob Sundberg Türkiye'de bir daha görev almak istemediğini söyledi.

Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR hakemi olan Jakob Sundberg'in Mertens'in yerde kaldığı pozisyonda Oğuzhan Çakır'a "Rakip oyuncunun ayağına temas ediyor. Penaltı kararı doğru, devam" dediği bildirilmişti.

Tüm bu gelişmelerin ardından gazeteci Umut Eken'in haberine göre Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR hakemi Jakob Sundberg, Türkiye'de bir daha görev almak istemediğini Danimarka futbol federasyonuna bildirdi. Sundberg'in gelen ağır eleştiriler nedeniyle böyle bir karar aldığı öğrenildi.

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