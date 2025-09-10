Galatasaray Adası’nda havuz krizi! Divan Kurulu'nda tartışma konusu oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Eylül ayı Divan toplantısında Kuruçeşme’deki Galatasaray Adası’nın havuz derinliği gündeme geldi.

Galatasaray Divan Toplantısı'nda ada havuzunun sığ kalması eleştirildi. Üyeler derinliğin artırılması gerektiğini dile getirdi.

“SIĞ HAVUZ MİKROBİK OLUR”

Toplantıda yapılan değerlendirmelerde sığ havuzların daha mikrop üretebileceği, sıcaklığın fazla artabileceği ve farklı sportif amaçlara hizmet edemeyeceği vurgulandı.

“DERİNLİK ARTIRILMALI” ÖNERİSİ

Üyeler, havuzun derinliğinin artırılması gerektiğini ifade ederek akıllı elektronik sistemlerle gerekli dozajlamanın yapılabileceğini, bunun hem hijyen hem de ekonomi açısından daha doğru olacağını belirtti.

