Galatasaray Ahmed Kutucu transferinde mutlu sona yaklaştı

Galatasaray, transfer listesinin üst sıralarında bulunan Ahmed Kutucu için mutlu sona çok yaklaştı. Gelen son bilgilere göre sarı kırmızılılar bonuslarla birlikte 6 milyon euroluk teklif yaptı.

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız yaptığı son açıklamada transferin büyük ölçüde bittiğini kaydetti. A Spor’a konuşan kulaksız, transferin 24 saat içinde sonuçlanmasını beklediklerini kaydederek şunları söyledi:

"Ahmet Kutucu için Galatasaray ile yüzde 80'lere geldik. Henüz bitmiş resmiyete dökmedik. 24 saat içerisinde bu transferin netlik kazanacağını düşünüyorum. Pazarlıkla ilgili bir sorun yok. Oyuncu tarafıyla görüşülecek. Galatasaray'la çok küçük detaylar kaldı. Onları da görüştükten sonra sizi bilgilendireceğiz."

24 yaşındaki oyuncu, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 8 gol 7 asistlik performans sergiledi.