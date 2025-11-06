Sahne şovları ve özel hayatıyla magazin gündemini sallayan İrem Derici nişanlısıyla birlikte Galatasaray-Ajax maçını izlemek için Hollanda'ya gitti. Derici'nin başına gelmeyen kalmadı, ünlü şarkıcı, yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı.

‘POLİS PEŞİMİZE TAKILDI’

Maça geldim ama maça gidemedim, odada ağladım durdum. Birkaç maganda bizim üstümüze geldi otele dönerken. Yani biz de kendimizi savunmak adına bir şey demedik.

Tam aman kapandı konu derken polisler bizim peşimize takıldı, Melih'in üstüne geldikçe geldiler, ben ortam yumuşatmaya çalıştım. Gidin odanıza bu akşam çıkmayın dediler, ben tabii Ali Rıza Bey felç sahnesi. Hala kırgın ve çok üzgünüm. Çok gereksizdi.

‘TIRNAKLARIM KIRILDI’

Melih sonra inip polislerle kanka oldu, olayın aslını anlattı etti de ne çare ya. Arbedede tırnaklarım falan kırıldı dipten, ellerim zonkluyor. Gün içinde bilet bakıp akşama doğru döneceğim eve. 9'undaki Gaga konserine aylardır hazırlanıyorum, bu yıl beni motive eden tek şey buydu.

Ama o kadar içlendim ki; ben güzel hiçbir şey haketmiyorum sanırım ya... Youtube'dan izlemeye devam. Biletleri de yarın satışa çıkaracağım. Bugün sokakta verdiğimiz röportajda 3-1 demiştim ama 3-0 kazandık. 1,5 kilometre uzaktaki stadda biletim olmasına rağmen giremedim ya... Gerçekten bazı şeylerin olmayası var...