Galatasaray Akademi Yaz Spor Okulu başlıyor: 24 Haziran - 23 Ağustos arası eğlence ve eğitim bir arada!

Galatasaray Akademi, bu yaz çocuklara eşsiz bir deneyim sunuyor! 24 Haziran - 23 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan Yaz Spor Okulu, 9 hafta boyunca sabah 9:00 ile akşam 17:00 arasında, haftanın 5 günü boyunca dolu dolu bir programla çocukları bekliyor.

Esnek kayıt imkanı ve zengin program içeriği

Velilerin ihtiyaçlarına yönelik olarak esnek kayıt imkanı sunan yaz okulumuzda, çocuklar istedikleri haftalara kayıt yaptırabilecekler. Basketbol, yüzme, cimnastik, voleybol, tenis, okçuluk, futsal ve satranç gibi birçok spor branşı; drama, müzik, dans gibi sanat atölyeleri ve beceri ile maker atölyeleri ile çocuklar eğlenirken öğrenecekler.

Yaz spor okulunun faydaları

Galatasaray Akademi’nin uzman antrenörleri tarafından verilen eğitimlerle çocuklar, her branşta temel bilgileri ve becerileri öğrenme fırsatı bulacak. Spor ve sanat aktiviteleri, çocukların fiziksel gelişimlerini desteklerken, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini de geliştirecek. Grup aktiviteleri ve takım sporları sayesinde çocuklar, işbirliği yapma, iletişim kurma ve sosyal becerilerini geliştirecekler. Yetenek değerlendirmesi ile çocuklar, yetenekli oldukları branşlara yönlendirilerek gelecekte başarılı birer sporcu ya da sanatçı olma yolunda adım atacaklar.

Konum ve ulaşım kolaylığı

Yaz Spor Okulu, Bahçelievler ve Ulus-Beşiktaş kampüslerinde gerçekleştirilecektir. İhlas Koleji Yenibosna Kampüsü ve MEF Okulları Ulus Kampüsünde düzenlenecek olan etkinlikler, geniş servis imkanı ile civar ilçe ve semtlerden katılımı kolaylaştıracak. Çocuklarınızın güvenli ve rahat bir şekilde ulaşımını sağlıyoruz.

Eğitim ve eğlence bir arada

Galatasaray Akademi Yaz Spor Okulu, çocukların her branşın temel bilgilerini öğrenmelerini ve yaz boyu eğlenceli zaman geçirmelerini amaçlıyor. Spor ve sanat dolu bu program, çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlayacak.

Yetenek değerlendirmesi ve geleceğe yönlendirme

Yaz okulu süresince birçok branşı deneyimleyen çocuklar, dönem sonunda yetenek değerlendirmesine tabi tutulacaklar.

Bu değerlendirme sonucunda, okul dönemi için yetenekli oldukları branşlara yönlendirilecekler ve kış döneminde performans odaklı branş takımlarına dahil olabilecekler.

Fiyatlandırma ve iletişim

Yaz okulu fiyatları, katılım sağlanan haftalara göre indirimli şekilde artmaktadır. Kontenjanlar sınırlıdır, bu fırsatı kaçırmamak için hemen iletişime geçin ve kayıt yaptırın!