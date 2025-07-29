Galatasaray Akanji için planını belirledi!

Leroy Sane'yi kadrosuna katan, Victor Osimhen'de de mutlu sona ulaşmak için günleri sayan Galatasaray gözünü Manchester City'nin yıldızına dikti. Aslan'ın İngiliz ekibinin İsviçreli stoperi Manuel Akanji'yi de gündemine aldığı öğrenildi.

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Yönetimin, teknik direktör Okan Buruk'un da onay verdiği 30 yaşındaki savunma oyuncusu için ilerleyen günlerde harekete geçeceği kaydedildi. Sarı-kırmızılılar, Manchester ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacak.

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