Galatasaray Akanji için planını belirledi!

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Galatasaray Akanji için planını belirledi!

Davinson Sanchez'in yanına partner arayan Galatasaray, gündemine Manchester City'de forma giyen Manuel Akanji'yi gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, İsviçreli oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor.

Leroy Sane'yi kadrosuna katan, Victor Osimhen'de de mutlu sona ulaşmak için günleri sayan Galatasaray gözünü Manchester City'nin yıldızına dikti. Aslan'ın İngiliz ekibinin İsviçreli stoperi Manuel Akanji'yi de gündemine aldığı öğrenildi.

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GALATASARAY'DAN MANUEL AKANJI İÇİN TEKLİF HAZIRLIĞI

Yönetimin, teknik direktör Okan Buruk'un da onay verdiği 30 yaşındaki savunma oyuncusu için ilerleyen günlerde harekete geçeceği kaydedildi. Sarı-kırmızılılar, Manchester ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacak.

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