Trendyol Süper Lig’de 7. haftasnın açılış maçında Galatasaray Alanyaspor’a konuk oluyor.

Alanya Oba Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayan karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor.

GALATASARAY SERİ PEŞİNDE

İlk 6 haftayı kayıpsız geçen sarı-kırmızılılar, bu süreçte 18 gol atıp sadece 2 gol yedi. Galatasaray, lig tarihinde ilk kez 7’de 7 yaparak tarihe geçmek istiyor.

ALANYASPOR FORMDA

Joao Pereira’nın çalıştırdığı Alanyaspor ise son dönemde çıkışta. Üst üste İstanbul deplasmanlarından puanla dönen Akdeniz ekibi, son 4 haftada 8 puan toplayarak üst sıralara yaklaştı. Hücumda 19 yaşındaki Ogundu dikkat çekerken savunmada da beklentinin altında gol yiyerek ligin en başarılı ekiplerinden biri oldular.

ALANYASPOR-GALATASARAY İLK 11'LER

Alanyaspor: Ertuğrul, Ümit, Lima, Aliti, Hadergjonaj, Maestro, Makouta, Yusuf, İbrahim, Hwang, Ogundu

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Sara, Torreira, Sallai, Barış, Sane, Icardi

ALANYASPOR 0-1 GALATASARAY CANLI ANLATIM

1' Hakem Zorbay Küçük'ün ilk düdüğüyle karşılaşmaya Alanyaspor başladı.

12' İlk tehlikeli atak Alanyaspor'dan geldi. Orta sahada topla buluşan Maestro tek başına atağı sürükleyerek ceza sahasına girdi ve şutunu çekti. Ancak top direğin yanından dışarı çıktı.

16' Icardi ofsayta takıldı. Singo'nun ceza sahası dışından şutunda defanstan seken top Icardi'nin önüne düştü. Icardi şutunda Ertuğrul gole izin vermezken yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

18' Alanyaspor savunmasında derinliğin kaybolduğu anda Icardi defans arkasına koşu yapan Barış Alper'i gördü.Topa hareketlenen Barış Alper Lıma'ya faul yaptı.

21' Ertuğrul'dan Sane'ye gol izni yok! Eren Elmalı'nın ortasında Leroy Sane arka direkte müsait pozisyondfa kafayı vurdu. Alanyaspor kalecisi Ertuğrul gole izin vermedi.

22' GOL! Galatasaray golcüsüyle öne geçti. Şık bir çalımla rakibini geçen Singo'nun yerden sert bir şekilde kale önüne çevirdiği topu Icardi klas bir dokunuşla ağlara gönderdi.

26' Alanyaspor net fırsattan yararlanamadı. Defans arkasına sızarak kaleciyle karşı karşıya kalan Ogundu şutunda Uğurcan'ı geçemedi. Devamında İbrahim Kaya'nın şutunda defanstan seken top kornere çıktı.

31' Sarı kart! Galatasaray'ın hızlı atağını kesen Makouta'ya sarı kart çıktı.

33' Icardi bir kez daha ofsayta yakalandı. Sane ince bir pasla Icardi'yi kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Şutunda Ertuğrul'a takılan Icardi için ofsayt bayrağı kalktı.

37' Alanyaspor beraberliğe çok yaklaştı. İbrahim Kaya'nın ceza sahası içerisinde çektiği şutta Uğurcan Çakır'dan seken topu Hwang tamamlamak istedi. Ancak defans zamanında araya girdi.

39' Sarı kart! Zorbay Küçük, Aliti'ye Icardi'yi formasından çektiğini işaret ederek sarı kart gösterdi.

İlk Yarı Sonucu: Alanyaspor 0-1 Galatasaray

Galatasaray'da oyuncu değişikliği: Torreira ikinci yarıda yerini Lemina'ya bıraktı.

47' Galatasaray ceza sahasına yakın bir noktada serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Icardi, şutunda çerçeveyi tutturamadı.

50' Alanyaspor İbrahim Kaya ile tehlikeli geldi. İbrahim Kaya'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Ogundu kaleyi düşündü. Uğurcan, Galatasaray savunmasından seken topu kornere çıkmadan yakaladı.