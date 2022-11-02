Deniz Çoban duyurdu: Galatasaray Alanyaspor maçının tekrarını istedi

Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor'u ağırlayan Galatasaray, 2-0 öne geçtiği maçta 90+1'de yediği golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrılmıştı.

Sarı-kırmızılıların gollerini Mertens ve Icardi atarken, Alanyaspor'un golleri Balkovec ve Ahmed Hassan'dan gelmişti. Galatasaray, Boey ve Abdülkerim Bardakcı'nın kırmızı kart görmesiyle maçı 9 kişi tamamlamıştı.

Eski hakem Deniz Çoban'ın Fanatik gazetesinde yer alan haberine göre; Galatasaray maçın 65. dakikadan tekrar oynatılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurdu.

Buna gerekçe olarak da yardımcı hakemin 65. dakikada oyun devam ederken sahaya girerek kenardaki topu dışarı çıkarması olarak gösterildi. Maç o sırada 2-0 Galatasaray'ın lehine devam ediyordu.

TFF'nin başvuruyla ilgili olarak hakemlerden rapor ve MHK'dan görüş istediği de haberde yer aldı.