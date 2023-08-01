Galatasaray Alman asıllı Türk yıldızı KAP'a bildirdi

Galatasaray, Kerem Demirbay'ı Kamu Aydınlatma Platformu'na açıkladı.

Galatasaray Alman asıllı Türk yıldızı KAP'a bildirdi

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan ve bu sezon da yapılan transferlerle rakiplerine göz dağı veren Galatasaray, Bayer Leverkusen'den Kerem Demirbay transferini açıkladı.

KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;

"Profesyonel futbolcu Kerem Demirbay'ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Bayer Leverkusen ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

9+2 OYNANACAK
Alman Milli Takımı'nı tercih etmesi nedeniyle Kerem Demirbay, Süper Lig'de yerli statüsünde oynayamayacak.

30 yaşındaki futbolcu, TFF'nin yeni çıkardığı ve her kulübün 1 oyuncu için yararlanma hakkı tanıdığı 'mavi kart' statüsünden faydalanacak.

Galatasaray, Kerem'in oynadığı maçlarda 9+2 ile mücadele edebilecek.

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