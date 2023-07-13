Galatasaray Angelino'nun maliyetini açıkladı

Galatasaray, Leipzig'ten kiraladığı Angelino'nun bedelini KAP ile açıkladı.

Galatasaray Angelino'nun maliyetini açıkladı

Galatasaray, Almanya ekibi Leipzig'den İspanyol futbolcu Jose Angel Esmoris Tasende'yi (Angelino) kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Galatasaray Sportif Sinai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada, Angelino'nun 2023-2024 sezonu için satın alma opsiyonuyla geçici transferi konusunda oyuncu ve Leipzig ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Leipzig'e kiralama bedeli olarak 1,5 milyon avro ödeneceği aktarıldı.

Angelino'nun şarta bağlı satın alma bedelinin ise 6 milyon avro olduğu ifade edildi.

İspanyol sol beke 2023-2024 sezonu için net 2 milyon 300 bin avro ödeneceği kaydedildi.

Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan yeni transfer Angelino, şunları söyledi, "Harika bir duygu. Epey bir süredir bu günün gelmesini bekliyordum. Şimdi de bir an evvel takım arkadaşlarımla tanışmak ve güzel bir sezon geçirmek için sabırsızlanıyorum. Transferimde kesinlikle Erden beyin bana olan yaklaşımı etkili oldu. Özellikle Barselona’ya gelip beni ziyaret etmesi, ilk tanıştığımız andan itibaren bana olan yaklaşımı benim zaten karar vermemi çok kolaylaştıran bir etken oldu. Taraftarımızla bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum. Onların ne kadar büyük olduğunu biliyorum. Bir an evvel onların önünde oynamak istiyorum.”

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