Galatasaray anlaşmaya varmıştı! Manuel Akanji'de beklenmedik gelişme

Galatasaray, Manuel Akanji için kulübü Manchester City ile anlaşmaya varmış ve oyuncuyla pazarlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılıların kısa sürede bitirmek istediği bu transfer için olumsuz bir gelişme yaşandı.

Transfer döneminin hareketli takımlarından Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek adına Manuel Akanji transferinde önemli bir adım attı. Fabrizio Romano, Cimbom'un, İsviçreli stoperin bonservisi için Manchester City ile 15 milyon sterlin karşılığında anlaşmaya vardığını iddia etmişti. Ancak oyuncuyla henüz resmi bir anlaşma hala sağlanamazken, transferi zora sokacak bir gelişme yaşandı.

MANUEL AKANJI'DE GALATASARAY'A DEV RAKİP!

Öte yandan Serie A devi Milan da Akanji ile ilgilenen kulüpler arasında yer alıyor. Kırmızı-siyahlıların, 30 yaşındaki savunmacı için City ile henüz resmi bir teklif yapmadığı, ancak transfer şartlarını sorduğu öne sürüldü.

Galatasaray'ın yeni stoper arayışında kısa listesindeki üç isimden biri olan Akanji'nin kararının, transferin gidişatını belirleyeceği ifade edildi. Oyuncunun maaş beklentisi ve proje detayları, taraflar arasındaki görüşmelerin seyrinde belirleyici olacağının altı çizildi.

