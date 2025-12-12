Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında lider Galatasaray Antalyaspor'a konuk olacak.
GALATASARAY'IN KAMP KADROSU BELLİ OLDU
Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray'da kamp kadrosu belli oldu.
UĞURCAN ÇAKIR KADRODA YER ALMADI
Uğurcan Çakır, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Wilfried Singo ve Mario Lemina sakatlıkları nedeniyle Antalyaspor maçı kamp kadrosunda yer almadı.
Galatasaray'ın kamp kadrosu şöyle:
İsmail Jakobs, Davinson Sánchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sané, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay