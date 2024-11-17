Galatasaray ara transferde hedefleri belirledi

Süper Lig’de liderliği elinde bulunduran ve Avrupa Ligi’ndeüst tura direkt çıkma iddiasını sürdüren Galatasaray ara transfer için çalışmalara başladı. Sarı kırmızılılar, transferde hedefleri belirledi. Teknik Direktör Okan Buruk ve yönetim kadroya 2 oyuncu katmayı hedefliyor.



Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Teknik Direktör Okan Buruk'un devre arası transfer döneminde liste başında yer alan isim Jhon Arias. Kanatta ve 10 numara pozisyonunda forma giyebilen Arias, yaklaşık 1,5 senedir sarı kırmızılıların gündeminde. Hakim Ziyech'in ayrılık durumuna göre kanada bir değil iki transfer yapılması düşünülüyor.



BEK PLANI

Savunma hattına ise bek hamlesi ön plana çıktı. Elias Jelert'in hayal kırıklığı oluşturması, Jakobs'un ise sık sakatlanması sonrasında Galatasaray'da 'bek' bölgesine yeni bir isim alınacak. Okan Buruk, her ne kadar zorda kaldığında Barış Alper ve Kaan Ayhan'la çözüm üretse de ligin ikinci yarısında yeni bir takviye ile işini garantile alma düşüncesinde. Yönetim maliyeti yüksek olmayan bek arayışına çok önceden başlamıştı.