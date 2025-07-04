Galatasaray aradığı forveti Ada'da buldu

Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bayern Münih'ten Leroy Sane'ye imza attıran sarı kırmızılılar Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'den de yanıt bekliyor.

Osimhen'de sürecin uzaması nedeniyle alternatif isimlere yönelen Galatasaray'ın aradığı forveti Ada'da bulduğu öğrenildi.

Sarı-Kırmızılılar, Tottenham'dan ayrılmaya hazırlanan 28 yaşındaki Brezilyalı forvet Richarlison için girişimlere başladı.

İngiltere basınında çıkan haberlere göre Galatasaray'ın Richarlison'u yaklaşık 23 milyon euroluk bir bedelle kadrosuna katabileceği, kiralık formülünün de seçenekler arasında olduğu belirtildi.

2022'de Everton'dan 58 milyon euroya Tottenham'a transfer olan Richarlison, Kuzey Londra ekibinde çıktığı 90 maçta 20 gol ve 10 asist kaydetmişti.

Brezilyalı, sakatlıklar nedeniyle geçen sezon 30'dan fazla maçta forma giyememişti.