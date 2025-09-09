Galatasaray aradığı forveti buldu! Eski Fenerbahçeli hedefte: Süper Lig'de leblebi gibi gol atmıştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray aradığı forveti buldu! Eski Fenerbahçeli hedefte: Süper Lig'de leblebi gibi gol atmıştı

Mauro Icardi ve Vıctor Osimhen'in arkasına rotasyonda kullanmak için forvet arayan Galatasaray için ortaya flaş bir iddia atıldı. Sarı-kırmızılıların, daha önce Fenerbahçe'de forma giyen Vedat Muriqi'i kadrosuna katmak için harekete geçtiği öne sürüldü.

Süper Lig devi Galatasaray'da Okan Buruk yönetiminde transfer çalışmaları devam ederken sakatlık ve formsuzluk ihtimallerine karşı alternatif bir golcü arayışı başladı. Bu doğrultuda gündeme sürpriz bir isim geldi.

GALATASARAY VEDAT MURIQI'İ İSTİYOR

Futbolcu menajeri Tahsin Koca, Galatasaray'ın La Liga ekibi Mallorca'da forma giyen Vedat Muriqi'i transfer etmek istediğini iddia etti. Radyospor'a konuşan Koca, " Galatasaray, Süper Ligi iyi tanıyan bir santrfor alabilir. Bunu transfer görüşmeleri yaparken öğrendim. Vedat Muriqi'yi kiralık, satın alma opsiyonu ile istiyorlar. Akla yatkın ve olabilecek bir operasyon. Mallorca'nın zaten 4 tane santrforu var" dedi.

Fenerbahçe'nin hedefindeki teknik direktörden iyi haber! KAP gelebilir: Mourinho'nun Porto'dan öğrencisiydi...Fenerbahçe'nin hedefindeki teknik direktörden iyi haber! KAP gelebilir: Mourinho'nun Porto'dan öğrencisiydi...

vedat-muriqi-1647780656-82331.jpg

Fenerbahçe'de kriz çıktı!Fenerbahçe'de kriz çıktı!

SÜPER LİG RAKAMLARI

Süper Lig'de Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe formaları giyen Vedat Muriqi, bu 3 takım ile toplamda 112 Süper Lig maçına çıkmıştı. Kosovalı golcü, bu mücadelelerde 37 gol atmış ve 14 asist yapmıştı.

Galatasaray'da Osimhen için kader günü!Galatasaray'da Osimhen için kader günü!

Jose Mourinho'dan olay Fenerbahçe hamlesi! Bu kadarına da pes artık: Hiç kimse bunu beklemiyorduJose Mourinho'dan olay Fenerbahçe hamlesi! Bu kadarına da pes artık: Hiç kimse bunu beklemiyordu

Resmen açıklandı! Süper Lig ekibi teknik direktörü ile yollarını ayırdıResmen açıklandı! Süper Lig ekibi teknik direktörü ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe teklif yapmıştı! Nuri Şahin İstanbul'a geliyor: Süper Lig'de büyük sürprizFenerbahçe teklif yapmıştı! Nuri Şahin İstanbul'a geliyor: Süper Lig'de büyük sürpriz

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha duyuruldu! Büyük umutlarla transfer edilmişti...Fenerbahçe'de bir ayrılık daha duyuruldu! Büyük umutlarla transfer edilmişti...

Fenerbahçe'ye yeni transferinden çok kötü haber! Sadece 1 maça çıkmıştı...Fenerbahçe'ye yeni transferinden çok kötü haber! Sadece 1 maça çıkmıştı...

Ve lig devinin yeni teknik direktörü belli oldu! Joachim Löw yıllar sonra geri dönüyorVe lig devinin yeni teknik direktörü belli oldu! Joachim Löw yıllar sonra geri dönüyor

Son Haberler
Altının gramı yükselişine devam ediyor! İşte altında günün son rakamı (9 Eylül 2025)
Altının gramı yükselişine devam ediyor! İşte altında günün son rakamı (9 Eylül 2025)
Mal varlığı sorulan Gürsel Tekin'den çok konuşulacak yanıt!
Mal varlığı sorulan Gürsel Tekin'den çok konuşulacak yanıt!
Türkiye geçen yıl 117,2 milyar dolarlık hizmet ihracatı yaptı!
Türkiye geçen yıl 117,2 milyar dolarlık hizmet ihracatı yaptı!
Bebekler gömüldü, yetişkinler yakıldı! Konya’da 3.500 yıllık sır
Bebekler gömüldü, yetişkinler yakıldı! Konya’da 3.500 yıllık sır
Okul çantası kabusa dönüşmesin! Çocuklar tehlikede! Uzmanlar uyarılarını sıraladı
Okul çantası kabusa dönüşmesin! Çocuklar tehlikede! Uzmanlar uyarılarını sıraladı