Galatasaray aradığı forveti buldu! Eski Fenerbahçeli hedefte: Süper Lig'de leblebi gibi gol atmıştı

Süper Lig devi Galatasaray'da Okan Buruk yönetiminde transfer çalışmaları devam ederken sakatlık ve formsuzluk ihtimallerine karşı alternatif bir golcü arayışı başladı. Bu doğrultuda gündeme sürpriz bir isim geldi.

GALATASARAY VEDAT MURIQI'İ İSTİYOR

Futbolcu menajeri Tahsin Koca, Galatasaray'ın La Liga ekibi Mallorca'da forma giyen Vedat Muriqi'i transfer etmek istediğini iddia etti. Radyospor'a konuşan Koca, " Galatasaray, Süper Ligi iyi tanıyan bir santrfor alabilir. Bunu transfer görüşmeleri yaparken öğrendim. Vedat Muriqi'yi kiralık, satın alma opsiyonu ile istiyorlar. Akla yatkın ve olabilecek bir operasyon. Mallorca'nın zaten 4 tane santrforu var" dedi.

SÜPER LİG RAKAMLARI

Süper Lig'de Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe formaları giyen Vedat Muriqi, bu 3 takım ile toplamda 112 Süper Lig maçına çıkmıştı. Kosovalı golcü, bu mücadelelerde 37 gol atmış ve 14 asist yapmıştı.

