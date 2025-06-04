Galatasaray aradığı kaleciyi buldu: 25 yaşındaki yıldızla el sıkıştılar

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Galatasaray aradığı kaleciyi buldu: 25 yaşındaki yıldızla el sıkıştılar

Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci arayışında olan Galatasaray'ın PAOK'un 25 yaşındaki file bekçisiyle anlaştığı iddia edildi.

Sezonu çifte kupayla kapatan Galatasaray efsane kaptanı Fernando Muslera'ya veda ettikten sonra kaleci arayışlarına başladı.

Avrupa liglerinin önde gelen kalecileri ile ismi anılan sarı kırmızılılar için son iddia Yunanistan'dan geldi.

Yunan basınında çıkan haberlere göre PAOK'un 25 yaşındaki kalecisi Dominik Katorski, Galatasaray ile el sıkıştı.

Bu sezon 46 resmi maçın 15'inde kalesini gole kapatan Kotarski'nin transfer durumunu soranlara, "Ben Galatasaray ile anlaştım" şeklinde yanıt verdiği iddia edildi.

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