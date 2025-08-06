Galatasaray aradığı kaleciyi Komşu'da buldu!

Galatasaray'da kaleci adaylarına Yunanistan’ın Olympiakos takımında forma giyen Konstantinos Tzolakis de eklendi. Bugüne dek Barcelona’dan Marc-Andre Ter Stegen, İnter’den Yann Sommer, PSG’den Gianluigi Donnarumma ve Manchester City’den Ederson’la görüşmeler yapan sarı kırmızılı yönetimin birinci önceliği Ederson’du. Ancak Brezilyalı file bekçisi için City'nin15 milyon euro civarında bonservis bedeli istemesi üzerine bu transfer şimdilik rafa kaldırıldı.

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GALATASARAY OLYMPIAKOS'UN KALECİSİNİ İSTİYOR

Ter Stegen’in sakatlığı nedeniyle en az 3 ay sahalardan uzak kalacak olması, Sommer ve Donnarumma’nın maliyetlerinin hedeflenen rakamlara düşmemesi nedeniyle yeni arayışlara yönelen Galatasaray, aynı zamanda Yunanistan Milli Takımı’nın da kalesini koruyan Tzolakis’i listeye ekledi. 22 yaşında ve 1.93 metre boyundaki genç file bekçisinin Olympiakos ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Avrupa’dan çok sayıda kulübün takip ettiği, gelecek vadeden bir kaleci olarak görülen Tzolakis’in piyasa değeri 10 milyon euro.

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