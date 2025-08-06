Galatasaray aradığı kaleciyi Komşu'da buldu!

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray aradığı kaleciyi Komşu'da buldu!

Muslera'nın ayrılığı sonrası uzun süredir kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın, Manchester City'de forma giyen Ederson ile anlaştığı iddia edilmişti. Ancak İngiliz ekibinin yüksek bonservis talebi sonrası geri adım atan sarı-kırmızılıların gündemine sürpriz bir ismi aldığı öğrenildi.

Galatasaray'da kaleci adaylarına Yunanistan’ın Olympiakos takımında forma giyen Konstantinos Tzolakis de eklendi. Bugüne dek Barcelona’dan Marc-Andre Ter Stegen, İnter’den Yann Sommer, PSG’den Gianluigi Donnarumma ve Manchester City’den Ederson’la görüşmeler yapan sarı kırmızılı yönetimin birinci önceliği Ederson’du. Ancak Brezilyalı file bekçisi için City'nin15 milyon euro civarında bonservis bedeli istemesi üzerine bu transfer şimdilik rafa kaldırıldı.

Benfica'yı Kerem Aktürkoğlu korkusu sardı!Benfica'yı Kerem Aktürkoğlu korkusu sardı!

eee.jpg

Livakovic'e sürpriz talip!Livakovic'e sürpriz talip!

GALATASARAY OLYMPIAKOS'UN KALECİSİNİ İSTİYOR

Ter Stegen’in sakatlığı nedeniyle en az 3 ay sahalardan uzak kalacak olması, Sommer ve Donnarumma’nın maliyetlerinin hedeflenen rakamlara düşmemesi nedeniyle yeni arayışlara yönelen Galatasaray, aynı zamanda Yunanistan Milli Takımı’nın da kalesini koruyan Tzolakis’i listeye ekledi. 22 yaşında ve 1.93 metre boyundaki genç file bekçisinin Olympiakos ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Avrupa’dan çok sayıda kulübün takip ettiği, gelecek vadeden bir kaleci olarak görülen Tzolakis’in piyasa değeri 10 milyon euro.

PFDK skandalında ikinci perde: MORinhoPFDK skandalında ikinci perde: MORinho

Fatih Terim'den flaş Jhon Duran sözleri! "Patlayabilir"Fatih Terim'den flaş Jhon Duran sözleri! "Patlayabilir"

Leroy Sane Galatasaray'ı kesmedi! Bayern Münih'ten hat-trick: 2 yıldız daha yoldaLeroy Sane Galatasaray'ı kesmedi! Bayern Münih'ten hat-trick: 2 yıldız daha yolda

Son Haberler
Kilolar kör ediyor! Uzmanlar uyardı
Kilolar kör ediyor! Uzmanlar uyardı
Brent petrol yükselişe devam ediyor! İşte brent petrolde günün ilk rakamı (6 Ağustos 2025)
Brent petrol yükselişe devam ediyor! İşte brent petrolde günün ilk rakamı (6 Ağustos 2025)
Galatasaray aradığı kaleciyi Komşu'da buldu!
Galatasaray aradığı kaleciyi Komşu'da buldu!
40 derece sıcaklıkta üretiliyor ülkenin dört bir yanına dağıtılıyor!
40 derece sıcaklıkta üretiliyor ülkenin dört bir yanına dağıtılıyor!
Sosyal medya fenomenini öldürmüşlerdi: Acılı eş vahşete isyan etti!
Sosyal medya fenomenini öldürmüşlerdi: Acılı eş vahşete isyan etti!