Galatasaray aradığı sağ beki İngiltere’de buldu. Transferi tek şarta bağlı

Kaynak: Sabah
Galatasaray aradığı sağ beki İngiltere’de buldu. Transferi tek şarta bağlı

Galatasaray ara transferde kadrosuna bir sağ bek katmak istiyor. Sarı kırmızılıların aradığı oyuncuyu İngiltere’de bulduğu ve transferin tek şarta bağlı olduğu öğrenildi.

Ara transfer için çalışmalarını sürdüren Galatasaray kadrosunu yeni bir sağ bekle güçlendirmek istiyor. Sarı-kırmızılılar 13 Ocak'ta başlayacak transfer döneminde birden fazla bölgeye takviye planlıyor.

Galatasaray'da sağ bek transferi için gündeme gelen son isim Nottingham Forest forması giyen Ola Aina.

Sabah gazetesinde yer alan haberde sarı-kırmızılıların sözleşmesi sezon sonunda bitecek Ola Aina'yla ilgilendiği ve kulüplerin anlaşması halinde devre arasında Galatasaray'a imza atabileceği belirtildi. Haberde, Aina'nın Nijerya Milli Takımı'ndan arkadaşı Victor Osimhen'den bilgi aldığı aktarıldı.

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Ek olarak sağ bek transferi için Elias Jelert'in durumunun belirleyeceği olacağı ve Danimarkalı oyuncunun takımdan ayrılması halinde Ola Aina için tüm şartların zorlanacağı kaydedildi.

İngiliz basınında çıkan haberlerde Manchester City'nin Kyle Walker'ın yerine Ola Aina'yı düşündüğü iddia edilmişti.

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Futbol kariyerine Chelsea'nin altyapısında başlayan Ola Aina Hull City ve Torino'da kiralık olarak forma giydi. Torino'ya 2019'da bonservisiyle transfer olan 28 yaşındaki sağ bek, geçtiğimiz sezonun başında Nottingham Forest'la anlaşma sağladı. Bu sezon Nottingham Forest'ta 20 maça çıkan Ola Aina iki gol kaydetti.

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