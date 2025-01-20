Galatasaray aradığı sağ beki İtalya’da buldu. Görüşmelere başladılar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray aradığı sağ beki İtalya’da buldu. Görüşmelere başladılar

Ara transferde kadrosuna sağ bek katmak isteyen Galatasaray aradığı oyuncu İtalya’da buldu. Sarı kırmızılılar, Milan forması giyen Emerson Royal için görüşmelere başladı.

Ara transferde kadrosuna sağ bek katmak için çalışmalara devam eden Galatasaray’ın gündemine geçtiğimiz günlerde Manchester City’den ayrılması kesinleşen Kyle Walker gelmişti. Ancak yüksek maliyeti nedeniyle bu transferden vazgeçildi.

Sarı kırmızılıların gündemine gelen son isim ise İngiliz oyuncunun transferine en yakın kulüp olan Milan forması giyiyor. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, sarı kırmızılıların İtalyan devinde forma giyen Emerson Royal için görüşmelere başladığını duyurdu.

Romano, Kyle Walker’ın Milan ile anlaştığına dikkat çekti.

Milan, Emerson Royal'i sezon başında Tottenham'dan 15 milyon euro karşılığında transfer etmiş ve 26 yaşındaki futbolcuyla 4+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Bu sezon 25 maça çıkan Brezilyalı sağ bek, 1863 dakika süre aldı.

Son Haberler
Gazze'de can kaybı 47 bin 35'e yükseldi
Gazze'de can kaybı 47 bin 35'e yükseldi
İYİ Parti’den ayrılan 1 belediye başkanı daha o partiye geçecek. Flaş iddia
İYİ Parti’den ayrılan 1 belediye başkanı daha o partiye geçecek. Flaş iddia
Putin'den yemin öncesi Trump'a tebrik
Putin'den Trump'a tebrik
Nijerya'da yakıt tankeri patlamasında can kaybı 96'ya çıktı
Nijerya'da yakıt tankeri patlamasında can kaybı 96'ya çıktı
İYİ Parti Başkanlık Divanı toplandı
İYİ Parti Başkanlık Divanı toplandı