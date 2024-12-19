Galatasaray aradığı stoperi PSG’de buldu. İmza çok yakın

Ara transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray kadrosuna bir savunmacı katmaya çalışıyor. Dybala hamlesi ile bir anda gündeme bomba gibi düşen sarı kırmızılılar, PSG’nin stoperi Milan Skriniar’ı gündemine aldı. Sarı kırmızılıların 29 yaşındaki savunmacı ile imzaya çok yakın olduğu öğrenildi.

Gelen son bilgilere göre tecrübeli oyuncu sezon sonuna kadar kiralanacak. PSG ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya satın alma opsiyonun da konulması bekleniyor. Ancak opsiyonun miktarı konusunda henüz net bir anlaşma sağlanamadı.

Galatasaray’ın hem Skriniar hem de PSG ile görüşmelerin son aşamasına geldiği öğrenildi. Skriniar’ın Nelsson ile yolların ayrılması ile yabancı kontenjanının açılması sonrası transfer edilmesi bekleniyor.

29 yaşındaki oyuncu bu sezon PSG’de sadece 5 maça çıkabildi.