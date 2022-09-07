﻿Galatasaray Mauro Icardi'yi duyurdu

Kulüpten yapılan açıklamada; ''Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero’nun geçici transferi konusunda kendisi ve Paris Saint-Germain Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır.'' ifadelerine yer verildi.
Serie A devi Inter'de sergilediği performansla Avrupa futbol piyasasında ünlenen Icardi, 2020 yazında 50 milyon Euro'ya Paris Saint Germain'e transfer olmuştu.
Arjantinli santrfor, Fransa kariyerinde 92 maçta 38 gol attı.
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