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Galatasaray Mauro Icardi'yi duyurdu

Galatasaray, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin geçici transferi konusunda kendisi ve kulübü Paris Saint-Germain ile resmi görüşmelere başlandığını açıkladı.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 21:55
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Galatasaray Arjantinli yıldız Mauro Icardi'yi açıkladı

Galatasaray Mauro Icardi'yi duyurdu
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Kulüpten yapılan açıklamada; ''Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero’nun geçici transferi konusunda kendisi ve Paris Saint-Germain Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır.'' ifadelerine yer verildi.

Serie A devi Inter'de sergilediği performansla Avrupa futbol piyasasında ünlenen Icardi, 2020 yazında 50 milyon Euro'ya Paris Saint Germain'e transfer olmuştu.

Arjantinli santrfor, Fransa kariyerinde 92 maçta 38 gol attı.

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