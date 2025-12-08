Stuttgart Galatasaraylılar Derneği, yeni merkezinin açılışını hafta sonunda gerçekleştirdi.

Açılış törenine Stuttgart Başkonsolosu Makbule Kaçar Koçak, Galatasaray Spor Kulübü Derneği yöneticileri İbrahim Hatipoğlu, eski futbolculardan Evren Turhan ve teknik direktör Güvenç Kurtar katıldı.

'AVRUPA ŞAMPİYONLUK KUPASINI YİNE GALATASARAY GETİRECEK'

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu törende yaptığı konuşmasında, "Bu kolay değil, büyük meşakkatler sonunda ulaşılabilecek bir yer. Bu sene şampiyonlar liginde gayet başarılı giden bir takımımız var. İnşallah bu sene bu çıtayı en üst seviyeye taşıyacaklar. Ama hedef o kupayı alıncaya kadar bitmeyecek. Ben inanıyorum gene Türkiye'ye bir Avrupa Şampiyonluk kupasını yine Galatasaray getirecek. Başarıyı elde etmek sadece sportif çalışmayla olmuyor. Güçlü bir ekonomiye, sürdürülebilir bir finansal yapıya sahip olmak gerek. Başkanımız bu konuda çok önemli projelere imza atıyor" ifadelerini kullandı.