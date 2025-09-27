Galatasaray, Avrupa'da ilk üçe girdi!

Trendyol Süper Lig'de dün akşam oynanan mücadelede Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Sahada oyun eleştirilse de Galatasaray, bu sezon ligde oynadığı yedinci maçı da kazanarak liderliğini sürdürdü.

Futbol istatistik sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, Galatasaray bu performansıyla Avrupa'daki ilk 3 takım arasında girdi.

Avrupa'daki 10 büyük ligde bu sezon oynadığı tüm maçları kazanan 3 takım bulunuyor. Galatasaray'ın 7, Real Madrid ve Porto 6'şar galibiyeti bulunuyor.

Son 5 maçlık performanslara bakıldığın ise 5'te 5 yapan takımlar şöyle: Bayern Münih, Porto, Galatasaray, Real Madrid, Napoli ve Liverpool.