Galatasaray, Avrupa'da ilk üçe girdi!

Süper Lig'de bu sezon tüm maçlarını kazanan Galatasaray, Avrupa'nın 10 büyük liginde bu performansı sergileyen üç takımdan biri oldu.

Trendyol Süper Lig'de dün akşam oynanan mücadelede Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Sahada oyun eleştirilse de Galatasaray, bu sezon ligde oynadığı yedinci maçı da kazanarak liderliğini sürdürdü.

Futbol istatistik sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, Galatasaray bu performansıyla Avrupa'daki ilk 3 takım arasında girdi.

Avrupa'daki 10 büyük ligde bu sezon oynadığı tüm maçları kazanan 3 takım bulunuyor. Galatasaray'ın 7, Real Madrid ve Porto 6'şar galibiyeti bulunuyor.

Son 5 maçlık performanslara bakıldığın ise 5'te 5 yapan takımlar şöyle: Bayern Münih, Porto, Galatasaray, Real Madrid, Napoli ve Liverpool.

