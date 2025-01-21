Galatasaray Avrupa’da kritik sınava çıkıyor! Sara kadroda olacak mı?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde kendi sahasında Dinamo Kiev’i ağırlayacak. Saat 18.30’da başlayacak mücadeleyi Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek. Karşılaşma TRT 1’den canlı yayınlanacak.

SARA KADRODA OLACAK MI?

Kritik mücadele öncesi Galatasaray ile ilgili en çok merak edilen konu Sara’nın durumu oldu. Sakatlığı bulunan yıldız oyuncunun Dinamo Kiev maçında riske edilmeyeceği öğrenildi. Öte yandan sarı kırmızılılarda sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Icardi ve UEFA Avrupa Ligi listesinde yer almayan Sallai de kritik mücadelede forma giyemeyecek.



Karşılaşmada sahada olması beklenen 11’ler şöyle:



Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Kerem Demirbay, Yunus, Mertens, Barış Alper, Osimhen.

Dinamo Kiev: Buschan, Bilova, Popov, Dyachuk, Karavaev, Buyalskiy, Brazhko, Dubinchak, Voloshyn, Kabaiev, Vanat.

HEDEF TURU İLK 8’DE GEÇMEK

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde üst tura çıkmayı garantiledi. UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden sarı kırmızılıların son 16 turu play-off'unda mücadele etmesi 6. hafta müsabakalarının ardından kesinleşti. Galatasaray, karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak ilk 8 hedefi için adım atmayı istiyor.



UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez uygulanan 36 takımlı lig statüsünde ilk 8'e girecek ekipler, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Bunu gerçekleştirecek ekipler, play-off oynamadan ciddi bir fikstür avantajını ele alacak.