Galatasaray Avrupa’da yeni zafer peşinde

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Galatasaray Avrupa’da yeni zafer peşinde

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde İngiliz temsilcisi Tottenham’ı ağırlayacak. Sarı kırmızılılar, Avrupa’da yeni bir zafer elde etmek için sahaya çıkacak.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiliz temsilcisi Tottenham'ı konuk edecek. RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak maç, TRT 1'den yayımlanacak.

Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup eden sarı-kırmızılı takım, "Kupa 2"de çıktığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı. Galatasaray, 7 puanla 4. haftaya averajla 5. sırada girdi.

Tottenham ise Avrupa Ligi'ndeki yoluna 3'te 3 yaparak devam ediyor. Kuzey Londra temsilcisi, 9 puan ile averajla ikinci sırada yer aldı.

Maçta sahada olması beklenen 11’ler şöyle:

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jelert; Torreira, Sara, Barış, Yunus, Icardi, Osimhen.

Tottenham: Forster, Porro, Dragusin, Davies, Udogie, Bissouma, Bentancur, Maddison, Johnson, Son, Solanke.

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